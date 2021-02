Jorge Jesus diz que a covid-19 arrasou o Benfica.

Nos últimos seis jogos o Benfica só venceu dois, está neste momento a oito pontos do líder Sporting, a três do FC Porto e divide o 3º lugar com o SC Braga.

O grande número de infetados que o clube teve nos últimos dois meses é apontado como razão para os maus resultados e a diferença pontual do Benfica para os rivais.