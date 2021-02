Taça de Portugal. FC Porto regressa a Braga após empate no campeonato

O FC Porto regressa esta quarta-feira a Braga, agora para jogar a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Ao contrário do que vem sendo habitual, Sérgio Conceição não fez a antevisão do encontro com os minhotos.

Foi a primeira vez esta época que Sérgio Conceição fechou a porta da sala de imprensa aos jornalistas na véspera de um jogo.

As reações ao empate com o Braga e a projeção de novo encontro com os minhotos, agora para a Taça de Portugal, fecharam-se no centro de treinos do Olival.

Corona não sabe se vai poder sentar-se no banco de suplentes depois da expulsão, já nos instantes finais da partida. Otávio e Zaidu, entregues ao departamento médico, estão fora dos planos da equipa.

No Minho, o plantel de Carlos Carvalhal também prepara o reencontro com os dragões à porta fechada.

O Braga sabe que uma vitória contra o FC Porto será uma vantagem para o jogo da segunda mão, marcado para o mês de março. Sequeira e Castro são as únicas dúvidas no plantel.