Ginasta brasileiro recupera 33 medalhas roubadas, incluindo uma olímpica

O ginasta brasileiro Arthur Nory, terceiro na prova de solo dos Jogos Olímpicos Rio2016, recuperou um total de 33 medalhas que tinham sido roubadas da sua casa em São Paulo, informou esta quarta-feira o Comité Olímpico do Brasil (COB).

As 33 medalhas tinham sido roubadas no início do mês num assalto a casa de Nory, mas a Polícia "encontrou-as", ao lado de uma carta em que os culpados "dizem estar arrependidos e até as limparam", pode ler-se na nota do COB.

Os 'metais' foram encontrados numa lixeira em Osasco, que faz fronteira com São Paulo, após uma chamada anónima em que a polícia foi avisada do local.

Arthur Nory, de 27 anos, garantiu que a recuperação "não tem preço", porque aquelas medalhas "não se compram", incluindo 'metais' de Mundiais, Taças do Mundo e Jogos Pan-americanos, mas não o bronze conseguido no Rio2016.