Jesus mantém foco no campeonato, em véspera das meias-finais da Taça de Portugal

Jorge Jesus continua a dizer que o campeonato é a prioridade do Benfica. Na véspera de jogar com o Estoril para a Taça de Portugal, o treinador assumiu que o Sporting e o favorito a ganhar a I Liga.

Sem mudar as prioridades, a crença nos benfiquistas é grande. Ainda assim, Jesus diz que a pressão da conquista do campeonato está do lado do rival Sporting.

Sobre o jogo da Taça de Portugal, o Estoril é o adversário que separa o Benfica da Final. A equipa da segunda liga eliminou três adversários do principal escalão nacional e, por isso, os jogadores encarnados já estão avisados sobre o que vão apanhar pela frente.

Lucas Veríssimo foi o último reforço a chegar à equipa. O defesa central há muito que era desejado de Jorge Jesus, mas ainda não vai ser titular neste jogo das meias-finais da Taça de Portugal.