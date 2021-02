Lucas Veríssimo estreia-se nos convocados do Benfica e Rafa está de regresso

O futebolista brasileiro Lucas Veríssimo, reforço de 'inverno' do Benfica, foi chamado aos convocados para o jogo desta quinta-feira da Taça de Portugal com o Estoril Praia, numa lista a que o extremo português Rafa está de regresso.

Jorge Jesus chamou à convocatória Veríssimo, com o central (ex-Santos) a entrar nas escolhas quatro dias depois de ter chegado a Lisboa, embora o treinador já tenha dito que o brasileiro não será titular na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Para o jogo de hoje, outra novidade na convocatória é o regresso de Rafa, com o internacional português recuperado de um traumatismo num joelho, sofrido no dérbi com o Sporting (derrota por 1-0) e que o fez falhar o empate com o Vitória de Guimarães (0-0) e o triunfo frente ao Famalicão (2-0).

Em relação ao último jogo, na segunda-feira com os famalicenses, saíram das opções Morato, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos.

No boletim clínico, o Benfica mantém André Almeida, a recuperar de uma dupla rotura de ligamentos, bem como Jardel e Luca Waldschimdt, o primeiro a recuperar de uma rotura muscular na coxa direita, e o avançado alemão de um traumatismo no pé direito.

O jogo entre Estoril Praia e Benfica, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, tem início marcado para as 20:15, num embate com arbitragem de António Nobre, da Associação de Leiria.