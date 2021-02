Open da Austrália. Campeã em título Sofia Kenin eliminada

O espanhol Rafael Nadal e a australiana Ashleigh Barty, número um mundial de ténis, qualificaram-se para a terceira ronda do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, enquanto a campeã em título, Sofia Kenin, despediu-se de Melbourne Park.

Numa jornada marcada pela derrota surpreendente da norte-americana e número quatro do 'ranking' WTA, imposta por Kaia Kanepi (65.ª WTA), o esquerdino Rafael Nadal conquistou mais um triunfo fácil diante do 'qualifier' norte-americano Michael Mmoh em três 'sets', com os parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, ao cabo de uma hora e 47 minutos.

Após mais um encontro sem história, o segundo colocado da hierarquia ATP e antigo campeão do 'major' dos Antípodas em 2009 assegurou o acesso à fase seguinte da prova e um duelo com o britânico Cameron Norrie (69.º ATP), que bateu o russo Roman Safiullin (183.º) por 3-6, 7-5, 6-3 e 7-6 (7-3).

Tal como Nadal, detentor de 20 títulos do Grand Slam, o russo e aniversariante do dia Daniil Medvedev (4.º), de 24 anos, bateu sem grandes dificuldades o espanhol Roberto Carballes Baena (99.º), em três partidas, pelos parciais de 6-2, 7-5 e 6-1, e vai agora medir forças com o sérvio Filip Krajinovic (33.º).

Jornada bem mais complicada viveu o grego Stefanos Tsitsipas, número seis do 'ranking' ATP, para afastar o australiano Thanasi Kokkinakis, dotado de um 'wild card' para regressar à competição, após um longo período de lesões, que só cedeu um cinco renhidos 'sets', por 6-7 (5-7), 6-4, 6-1, 6-7 (5-7) e 6-4, ao cabo de quatro horas e 32 minutos na Rod Laver Arena.

Tsistsipas, campeão do Estoril Open de 2019, vai agora discutir a terceira ronda com o sueco Mikael Ymer (95.º), responsável pela eliminação do espanhol Carlos Alcaraz, por 2-6, 6-4, 6-4 e 7-6 (7-5).

Enquanto Andrey Rublev (8.º) somou a sexta vitória esta época, após ajudar a Rússia a conquistar a ATP Cup, frente ao brasileiro Thiago Monteiro, pelos parciais de 6-4, 6-4 e 7-6 (10-8), o italiano Matteo Berrettini (10.º) ultrapassou o checo Tomas Machac, por 6-3, 6-2, 4-6 e 6-3, e vai jogar com o russo Karen Khachanov o acesso à fase seguinte do Open da Austrália.

No embate 100% transalpino, Fabio Fognigni, 16.º cabeça de série, levou a melhor ante Salvatore Caruso, ao fim de cinco 'sets', por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 e 7-6 (14-12), mas o encontro ficou marcado por uma acesa discussão ainda em 'court', quando o vencedor acusou o adversário de ter tido sorte em algumas pancadas e, por isso, devia pedir desculpa. Caruso discordou e a altercação só chegou ao fim com a intervenção do supervisor, o italiano Roberto Ranieri.

Na competição feminina, a grande surpresa do dia foi protagonizada pela campeã em título, Sofia Kenin, eliminada na segunda ronda pela estónia Kaia Kanepi, número 65 do 'ranking' WTA, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, encerrados em apenas uma hora e quatro minutos.

"Não consegui aguentar a pressão. Não estou habituada a esta situação e, por isso, acabei por me ver a jogar a um nível muito abaixo daquele que era necessário para vencer encontros, como o de hoje. Senti-me muito nervosa e nas últimas semanas nunca me senti a jogar o meu melhor ténis. Nunca me senti a 100% neste início de época", confessou em lágrimas, durante a conferência de imprensa, a norte-americana e quarta colocada na hierarquia mundial.

Ao contrário de Kenin, que defendia pela primeira vez na carreira um título do Grand Slam, a australiana e número um mundial, Ashleigh Barty, prosseguiu a sua caminhada triunfal, ao impor-se à companheira de seleção Daria Gravilova, a regressar ao circuito nos últimos meses após muito tempo lesionada, por 6-1 e 7-6 (9-7).

Depois de liderar o segundo 'set' por 5-2 e ter salvo dois 'set points' no 'tie-break' da última partida, Ashleigh Barty, que contabiliza sete vitórias esta temporada, vai discutir a passagem à quarta ronda com a russa Ekaterina Alexandrova (32.ª), que bateu a checa Barbora Krejcikova, por 6-3 e 7-6 (7-4).

A checa Karolina Pliskova, antiga líder da hierarquia WTA e atual sexta classificada, também assegurou a qualificação para a terceira jornada, ao derrotar a norte-americana Danielle Collins, pelos parciais de 7-5 e 6-2, assim como a ucraniana Elina Svitolina (5.ª), que ultrapassou a jovem prodígio norte-americana Coco Gauff, de 16 anos, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.