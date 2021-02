Tóquio2020. Presidente do comité poderá ser substituído hoje

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Mori, poderá ser substituído esta quinta-feira.

Yoshiro Mori irá reunir-se com o responsável da vila olímpica, Saburo Kawabuchi, que irá questiona-lo sobre a sucessão ao cargo, disse uma fonte à Reuters.

Mori decidiu renunciar ao cargo depois de ter feito comentários sexistas que a Comité Olímpico Internacional (COI) já tinha classificado como "absolutamente inapropriados" e contrários à política do organismo.

"Os recentes comentários do presidente Yoshiro Mori foram absolutamente inapropriados e contrários aos nossos compromissos", refere o organismo em comunicado, seis dias depois do responsável nipónico ter dito que as mulheres têm dificuldade em ser concisas, observando que os membros femininos do órgão a que preside "sabem colocar-se no seu lugar".