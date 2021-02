Gnabry rompe músculo da coxa esquerda e desfalca Bayern Munique

O futebolista internacional alemão Serge Gnabry rompeu um músculo da coxa esquerda durante a final do Mundial de clubes, frente aos mexicanos do Tigres (1-0), e desfalca o Bayern Munique "por enquanto", informou esta sexta-feira o emblema germânico.

"O FC Bayern terá de prescindir de Serge Gnabry por enquanto. O avançado rompeu uma fibra muscular da coxa esquerda na final do Mundial de Clubes da FIFA, frente ao UANL Tigres (1-0). Este foi o resultado de um exame feito pelo departamento médico do FC Bayern", informou o clube bávaro, num curto comunicado divulgado no site oficial.