Guarda-redes do Sporting confessa estar a viver o melhor momento da carreira

O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, confessa estar a viver o melhor momento da sua carreira.

Em entrevista à SIC, falou dos segredos do lider do campeoanto e das suas ambições pessoais.

"As expectativas com que vinha de Espanha estão a cumprir-se", disse.

O jogador disse também que a nível pessoa está num "momento fantástico". O filho vai nascer em abril em Lisboa:

"Estamos encantados. A minha mulher e eu, aqui na cidade e no clube".

O Sporting oficializou a contratação do guarda-redes espanhol Antonio Adán em agosto de 2020. Antes de chegar ao clube de Alvalade, o futebolista passou as duas últimas temporadas no Atlético Madrid e foi formado no Real Madrid.