Naomi Osaka nos oitavos de final do Open da Austrália após derrotar Ons Jabeur

A tenista japonesa Naomi Osaka garantiu esta sexta-feira um lugar nos oitavos de final do Open da Austrália ao derrotar a n.º 30 do mundo, Ons Jabeur, por 6-3 e 6-2.

A tunisina foi uma das revelações do ano passado em Melbourne, tornando-se na primeira jogadora do mundo árabe a chegar aos quartos de final de um Grand Slam.

Desta vez ficou-se pela terceira ronda, às mãos da n.º 3 do 'ranking' mundial, num encontro que demorou pouco mais de uma hora.

Já Osaka vai defrontar na sexta-feira, na próxima ronda, a espanhola Garbine Muguruza (14.ª), antiga número um do mundo e finalista no ano passado do Open da Austrália, e que tem estado em grande forma nos últimos meses.