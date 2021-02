Open da Austrália: Thiem bate com dificuldade Kyrgios e passa aos oitavos

O tenista austríaco Dominic Thiem sentiu hoje grandes dificuldades para ultrapassar o australiano Nick Kyrgios e assegurar a passagem aos oitavos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, a decorrer em Melbourne Park.

Depois de perder as duas primeiras partidas, o número três mundial e vice-campeão do 'major' dos Antípodas viu-se obrigado a jogar cinco 'sets' para levar a melhor diante do jogador da casa, 47.º colocado no 'ranking' ATP, por 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4, ao cabo de três horas e 21 minutos de um encontro jogado na John Cain Arena.

Dominic Thiem, campeão do Open dos Estados Unidos, vai agora defrontar na fase seguinte da prova o búlgaro Grigor Dimitrov (21.º ATP), que superou o espanhol Pablo Carreño Busta, após a desistência deste quando perdia por 6-0 e 1-0.