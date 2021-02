Taça de Portugal. FC Porto-Sporting de Braga a 3 de março. Benfica-Estoril no dia seguinte

Os jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol vão disputar-se em 3 e 4 de março, com ambos os desafios a decorrer às 20:15.

O FC Porto-Sporting de Braga disputa-se primeiro, na quarta-feira, enquanto o Benfica-Estoril decorre na quinta-feira.

'Dragões' e 'arsenalistas' empataram 1-1 na primeira mão, em Braga, enquanto as 'águias' se impuseram por 3-1 no reduto dos 'canarinhos', clube da II Liga.

Jorge Jesus fala em objetivo cumprido

O Benfica venceu esta quinta-feira em casa do Estoril Praia, por 3-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa após o jogo, Jorge Jesus elogiou a equipa do Estoril Praia e mostrou-se satisfeito com a vitória. O treinador do Benfica falou em "objetivo cumprido".

Carlos Carvalhal diz que eliminatória está em aberto

O FC Porto empatou esta quarta-feira com o Sporting de Braga por 1-1, em Braga, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Carlos Carvalhal não quis comentar a prestação da equipa da arbitragem. Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador disse que o Sporting Braga vai ao Dragão para se qualificar para a final da Taça de Portugal.