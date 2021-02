Benfica espera jogo difícil este domingo com o Moreirense

O Benfica joga este domingo com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, num jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, espera um encontro difícil frente a uma equipa que nos últimos cinco jogos só perdeu por uma vez.

Já Vasco Seabra vai tentar vencer o Benfica pela segunda vez esta época. O treinador do Moreirense acredita saber que tipo de equipa terá de ter em campo.

O Benfica está empatado com o Sporting de Braga na terceira posição, com 37 pontos. Vai ao terreno do Moreirense, que está em oitavo lugar e tem 24 pontos.