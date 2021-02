FC Porto empata com o Boavista no Dragão

O Futebol Clube do Porto empatou este sábado com o Boavista por 2-2, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga.

Os golos da equipa de Sérgio Conceição foram marcados na segunda parte do jogo por Mehdi Taremi e um penálti de Sérgio Oliveira.

Já os do Boavista foram de Jackson Porozo, logo no início da partida, aos 8 minutos, e Alberth Elis.

Com este empate, o FC Porto está no segundo lugar, com 41 pontos, a sete do líder Sporting, que tem menos um jogo e pode aumentar a vantagem, enquanto o Boavista está em 17.º, com 15.

O jogo deste sábado marcou o regresso do técnico do Boavista ao Dragão. Jesualdo Ferreira foi três vezes campeão no Futebol Clube do Porto.