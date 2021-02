O treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, deixou alguns recados à equipa e admitiu que o Porto esteve irreconhecível nos primeiros 45 minutos.

O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, gostou da atitude do Boavista no jogo deste sábado com o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão.

O Futebol Clube do Porto empatou este sábado com o Boavista por 2-2, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo a contar para a 19.ª jornada da I Liga.