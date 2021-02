Borussia Dortmund vai ser treinado por Marco Rose na próxima época

O Borussia Dortmund vai ser treinado na próxima época por Marco Rose, atual técnico do Borussia Mönchengladbach, clube que confirmou esta segunda-feira as notícias que têm saído na comunicação social germânica.

"Falámos várias vezes, porém, o Marco Rose decidiu que quer usar uma cláusula no seu contrato, que vai até 2022, e ingressar no Borussia Dortmund neste verão", escreveu no Twitter o diretor desportivo do Borussia Mönchengladbach, Max Eberl.

O Dortmund, no qual atua o internacional português Raphael Guerreiro, ainda não confirmou a contratação.

Marco Rose, de 44 anos, é considerado um treinador com um grande futuro na Alemanha e tem sido citado pelos 'media' para o Dortmund, que atravessa uma má fase, tendo vencido somente um dos últimos seis jogos no campeonato e passado da discussão do título para a mera luta por um lugar na Liga Europa, estando em igualdade pontual com o Mönchengladbach.

O croata Edin Terzic assumiu o Dortmund em dezembro, após a demissão de Lucien Favre, de quem era adjunto, e os dirigentes temem que não consiga classificar-se para a 'milionária' Liga dos Campeões.

"Se as condições que estão previstas no contrato forem cumpridas, o Marco Rose não vai ser o nosso treinador na próxima época. Até lá, nós e o Marco vamos dar o melhor para atingirmos os objetivos no campeonato, Taça e Liga dos Campeões", complementou o clube.

Rose é o responsável pela ascensão do Borussia Mönchengladbach no futebol alemão com o quarto lugar na época passada e a caminhada na Liga dos Campeões, na qual disputa os oitavos de final com o Manchester City.

O técnico começou a carreira em 2012 no Lokomotiv Leipzig, ganhou a Youth League pelo Salzburgo em 2017, com 2-1 ao Benfica na final, e nos dois anos seguintes foi campeão austríaco pela equipa sénior do Salzburgo, com quem venceu também a Taça em 2019, regressando em 2019 à Alemanha para o seu atual projeto.