Morreu Leopoldo Luque, o avançado argentino que brilhou no Mundial de 78

O antigo avançado argentino Leopoldo Jacinto Luque, que marcou vários golos decisivos no Mundial de 1978 de futebol, disputado na Argentina, morreu esta segunda-feira, aos 71 anos, de ataque cardíaco, segundo fonte hospitalar.

O ex-jogador do River Plate e do Union Santa Fe foi internado em Mendoza, no sopé da Cordilheira dos Andes, no oeste do país, após contrair o coronavírus.

Luque, cujo visual de cabelo comprido e bigode era imagem de marca, brilhou com a camisola azul celeste e branca durante o Mundial de 1978, que a Argentina conquistou em casa, no qual marcou quatro golos, tendo somado 22 em 45 jogos pela 'seleção das pampas'.