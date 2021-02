Treinador da Juventus recorda encontros com Sérgio Conceição

O jogo desta quarta-feira entre o FC Porto e a Juventus vai reeditar o confronto entre os treinadores Sérgio Conceição e Andrea Pirlo.

Os dois defrontaram-se várias vezes quando eram jogadores. O treinador italiano diz que guarda boas recordações do técnico português.

O treinador da Juventus admitiu esta terça-feira que o jogo com o FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, vai ser "muito difícil" e por isso pede paciência aos seus jogadores.

"Vai ser um jogo muito difícil. O FC Porto defende muito bem, não sofreu golos nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões. Tem uma equipa com um estilo muito atlético, sabem jogar compactos e temos de ter muita paciência. Não podemos forçar as ações, porque em contra-ataque são muito bons. Tem jogadores com muita força física. É uma equipa muito forte", disse Andrea Pirlo, em conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira.