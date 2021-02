Benfica prepara encontro com Arsenal com jogo mais defensivo

Jorge Jesus anuncia um Benfica mais defensivo para jogar, esta quinta-feira, contra o Arsenal. Para além da Taça de Portugal, a Liga Europa é um dos objetivos que ainda estão de pé nesta época.

A equipa tem naufragado esta época, mas para já rejeita-se qualquer ajuda para se salvar. 30 anos depois, chegou a hora de voltar e a ter os gunners – os adeptos do Arsenal – pela frente. É um reencontro com cuidados acima do habitual, avança o treinador.

Rafa, um trunfo do ataque, começa os dezasseis-avos de final da Liga Europa numa posição mais defensiva. Também a estreia de Lucas Veríssimo pode acontecer já em Roma: o único reforço de inverno vai a jogo se for preciso dar velocidade ao eixo da defesa.

À direita, está marcado o regresso de Gilberto que parece ter recuperado da lesão que o afastou do último jogo.