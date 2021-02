Por onde anda afinal o passe de Eustáquio?

Stephen Eustáquio tem despertado o interesse do Futebol Clube do Porto, que há algum tempo segue o médio de 24 anos. Os dragões estiveram perto de formalizar uma proposta ao Paços de Ferreira no mercado de inverno mas acabaram por desistir.

O 'Jogo Aberto' sabe que a direção dos azuis e brancos mantém o interesse e vai mesmo tentar a contratação do jogador.

O Paços de Ferreira garantiu, a título definitivo, o médio em Janeiro a troco de um milhão de euros ao Cruz Azul mas ficou apenas com os 50% do passe que os mexicanos detinham.

Ao que o 'Jogo Aberto' conseguiu apurar, Stephen Eustáquio terá 10% do próprio passe, algo que terá sido concertado entre Paços de Ferreira, o jogador e o Grupo Desportivo de Chaves - que detém os restantes 40%.

Existe já um acordo entre o Paços de Ferreira e o GD Chaves para a aquisição dos restantes 40%. Devido à falta de liquidez financeira, a equipa pacense vai esperar pelo fim da temporada para concretizar o negócio. No entanto, existe um acordo para que se o Paços de Ferreira recusar uma proposta oficial igual ou superior a 3,5 milhões de euros, terá de automaticamente comprar, ao GD Chaves, os restantes 40% por um valor a rondar os 1,4 milhões de euros.