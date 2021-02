Liga de clubes levanta interdição ao Estádio Nacional

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) levantou esta quinta-feira a interdição ao Estádio Nacional, em Oeiras, decretada em 9 de fevereiro, o que possibilita ao Belenenses SAD, da I Liga, continuar a realizar os jogos caseiros no recinto.

"Após ação rigorosa e profunda de melhoramento, levada a cabo pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), as condições do relvado registaram melhorias, com destaque para a implementação de várias sementeiras nas zonas mais afetadas deste tapete verde, bem como para a intervenção ao nível das pequenas áreas", explicou a LPFP, em comunicado divulgado no seu sítio oficial.

Depois de, na passada semana, ter interditado o Estádio Nacional a qualquer atividade desportiva, a comissão técnica da Liga de clubes efetuou esta quinta-feira uma nova vistoria e "decidiu permitir a realização do jogo" diante do Nacional, no sábado, às 15:30, a contar para a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Por fim, e de forma a assegurar que o relvado possa dispor das melhores condições possíveis em dias de jogo, o terreno mantém-se interditado a treinos e quaisquer outras atividades e deverá, por isso, continuar o processo de acompanhamento e tratamento rigoroso de que tem vindo nos últimos dias a ser objeto", conclui a nota.

Em caso de novo 'chumbo' ao relvado, o Belenenses SAD iria receber a equipa insular no Estádio Municipal de Mafra, mas o presidente dos 'azuis', Rui Pedro Soares, mostrou-se desde logo convicto de que o Estádio Nacional iria continuar a receber os jogos caseiros dos lisboetas até ao final da presente edição da I Liga.

"Vamos jogar no Estádio do Jamor até ao fim da época. É o terceiro ano que o fazemos, porque fomos expulsos do Restelo e encontrámos no Jamor condições para jogar. Esperámos dois anos pelas eleições no Belenenses clube, manteve-se a perseguição doentia e, no final desta época desportiva, vamos encontrar uma solução duradoura", vincou.

O clube e a SAD dos 'azuis' estão afastados desde o início da temporada 2018/19, quando o protocolo de utilização do Restelo pela SAD terminou e esta mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, no Jamor.

O Belenenses SAD ocupa a 13.ª posição da tabela classificativa, com 18 pontos.