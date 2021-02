Open da Austrália: Novak Djokovic vence e vai disputar final pela nona vez

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu hoje nas meias-finais o russo Aslan Karatsev e vai disputar, pela nona vez na carreira, a final do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, que está a decorrer em Melbourne Park.

No dia em que o público regressou às bancadas da Rod Laver Arena, após um confinamento geral de cinco dias no estado de Victoria, devido a um surto de covid-19 num hotel usado para quarentenas, o líder do 'ranking' mundial precisou apenas de uma hora e 53 minutos para confirmar o seu favoritismo diante Karatsev, 114.º colocado na mesma hierarquia, em três 'sets', com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

Confirmado o triunfo frente ao russo, de 27 anos, que nunca havia disputado antes o quadro principal de um torneio do Grand Slam, Djokovic fica a aguardar pelo vencedor do encontro entre o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Daniil Medvedev para conhecer o seu último adversário na corrida pelo seu nono título em Melbourne e 18.º 'major' da carreira.