Sérgio Conceição sobre último ano de contrato: "É pouco importante o que mostro a outros clubes"

Sérgio Conceição garante que não pensa em futuros possíveis clubes por estar no último ano de contrato com o FC Porto.

Na conferência de imprensa após a vitória frente à Juventus no Estádio do Dragão, o técnico disse que se os outros clubes vissem alguns jogos do FC Porto no campeonato, não estariam interessados em contratá-lo.

FC Porto vence Juventus para a Champions

O FC Porto ganhou esta quarta-feira vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa a Juventus, por 2-1, em jogo da primeira mão.

Mehdi Taremi (02 minutos) e Moussa Marega (46) marcaram os golos dos "dragões", que vinham de quatro empates consecutivos nas provas internas, com Federico Chiesa (82) a reduzir para os italianos.

A segunda mão disputa-se em 9 de março, no Estádio da Juventus, em Turim.