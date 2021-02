Michelle des Bouillons é a primeira mulher a surfar um pico de ondas grandes na Baixa da Viola, nos Açores

Michelle des Bouillons foi a primeira mulher a surfar um pico de ondas grandes na Baixa da Viola, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Esta não foi estreia da surfista brasileira nem nas ondas grandes, nem em Portugal. Já explorou o mar da Praia do Norte, na Nazaré, mas foi nas ilhas que conseguiu o feito. A surfista considera uma marca importante para a expansão das mulheres na modalidade e também para a promoção deste destino de surf.

No ano passado, conquistou o primeiro lugar feminino nas Gigantes da Nazaré e este ano foi campeã no Illa Pancha Challenge, em Espanha. Surfar as ondas no Taiti é um dos próximos objetivos da atleta.