Portugal perde com a Finlândia e dificulta apuramento direto para Europeu feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol hipotecou, praticamente, o apuramento direto para a fase final do Europeu de 2022, em Inglaterra, ao perder por 1-0 com a Finlândia, que marcou na última jogada, em Helsínquia.

Em encontro da sétima jornada do Grupo E de apuramento, um golo de Linda Sällström, aos 90+3 minutos, qualificou hoje as nórdicas e acabou com a invencibilidade de Portugal, que deverá ter de jogar o apuramento num play-off, para os seis piores segundos.

A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 06 a 31 de julho, e além da Finlândia e da seleção anfitriã, já estão qualificados Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Suécia, França, Bélgica, Alemanha e Islândia.