Leandro Ramos fixa novo recorde nacional do lançamento de dardo em 78,44 metros

Leandro Ramos bateu hoje o seu próprio recorde de Portugal no lançamento do dardo, fixando a nova marca em 78,44 metros, durante as provas de preparação no CAR do Jamor.

O atleta do Benfica confirmou, assim, a marca internacional de 72 metros para os Europeus de sub-23, enquanto aumenta "a confiança no trabalho feito para tentar atingir outros patamares".

Este resultado constitui, nesta fase da época, o quinto melhor registo Europeu e sétimo mundial, no seu escalão.

Edgar Campre e Marisa Vaz de Carvalho, ambos do Benfica, sagraram-se campeões de Portugal no pentatlo, com 5.470 e 3.697 pontos, respetivamente.

Edgar superiorizou-se por 53 pontos a Manuel Dias (5.417 pontos), enquanto André Oliveira (Juventude Vidigalense) foi terceiro, com 4.781 pontos.

No setor feminino, Jennifer Gomes (Grecas), campeã em 2020, foi segunda, com 3.351 pontos, enquanto Raquel Lourenço (Juventude Vidigalense) foi terceira, com 3.166 pontos.