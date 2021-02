Sérgio Conceição espera um encontro difícil e garante que, para já, não pensa no clássico com o Sporting, que se realizará no próximo sábado.

O FC Porto, segundo colocado, com 41 pontos, visita o Marítimo, 17.º e penúltimo, com 17, na segunda-feira, às 19:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.