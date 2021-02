Luís Rocha vai trocar o Legia Varsóvia pelo Cracovia

Luís Rocha vai rescindir com o Legia Varsóvia para assinar com o Cracovia.

O defesa de 27 anos acertou a rescisão com o clube da capital da Polónia e já está em Cracóvia para fazer os habituais exames médicos. Luis Rocha chegou há 3 anos ao futebol polaco para representar o Legia mas agora vai assinar um contrato válido até ao final da temporada com o Cracovia, com mais uma época de opção.

A decisão de mudar teve como fundamento a possiblidade de jogar com regularidade no Cracovia, que à décima oitava jornada do campeonato polaco está no décimo quarto lugar com dezoito pontos.