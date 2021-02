Yony González vai ser emprestado ao Ceará

Yony González vai reforçar a equipa do Ceará.

O Benfica chegou a acordo com a equipa de Fortaleza para a cedência do avançado colombiano até ao final da temporada. O empréstimo não contempla opção nem obrigação de compra no final do ano. Os encarnados não recebem qualquer compensação financeira pela cedência e ainda terão de pagar uma parte do salário do jogador de 26 anos.

Yony González já está em Fortaleza para a realização dos exames médicos.O Ceará deve oficializar o avançado nas próximas horas, juntamento com Jorginho, médio ofensivo, que chega também por empréstimo, do Athletico Paranaense. Yony González será o sétimo reforço da equipa do brasileirão, que já anunciou Jael, Marlon, Jordan, Willian Oliveira e João Ricardo.