Francisco Moura renova com Sporting de Braga até 2026

O defesa Francisco Moura renovou contrato com o Sporting de Braga até 2026, informou esta terça-feira o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga de futebol.

O jogador, de 21 anos, lesionou-se com gravidade em meados de novembro do ano passado (rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), e não joga mais esta temporada.

Francisco Moura está ligado ao Sporting de Braga há dez anos, desde 2011, tendo-se sagrado campeão europeu de sub-19, em 2018, e viu agora o seu vínculo ser prolongado até 2026.