"Estou feliz? Não. Estou deprimido? Claro que não"

José Mourinho está a ser alvo de críticas pelas seis derrotas nos últimos oito jogos do Tottenham.

Na antevisão do jogo do clube inglês com o Wolfsberger para a Liga Europa, o treinador português mostrou-se insatisfeito com a situação, mas diz ter confiança no futuro.