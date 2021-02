Benfica empresta Yony González aos brasileiros do Ceará até final de 2021

O futebolista colombiano Yony González foi esta terça-feira emprestado pelo Benfica, com o qual tem contrato em vigor, ao Ceará, do Brasil, até ao final de 2021, depois de ter estado ao serviço dos norte-americanos dos Los Angeles Galaxy.

O anúncio foi hoje feito pelo clube brasileiro, atual 12.º classificado do 'Brasileirão', na sua página na internet, na qual refere que o jogador ligado ao Benfica irá reforçar o Ceará nos jogos do Campeonato Cearense, da Taça do Nordeste, da Taça do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Taça Sul-Americana.

Yony González iniciou a carreira no Envingado, onde se destacou e atraiu o interesse da equipa do Júnior Barranquilla, ao serviço da qual conquistou uma edição do campeonato colombiano e uma Taça Nacional, despertando a atenção dos brasileiros do Fluminense.

No clube carioca, González marcou 17 golos na temporada 2019 e acabou por ser contratado pelo Benfica, que o cederia por empréstimo aos brasileiros do Corinthians e, posterirmente, ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.