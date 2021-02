Bruno Gaspar em negociações para rumar à MLS

Bruno Gaspar está em negociações com o Vancouver Whitecaps da Major League Soccer.

Em cima da mesa está um empréstimo até ao final da temporada, com o Vancouver a ter uma opção de compra no final a rondar o um milhão e setecentos e cinquenta mil euros, que pode variar mediante determinados objetivos.

O Sporting está interessado em emprestar o jogador e vê com bons olhos a possiblidade de um negócio com o clube canadiano, que também tentou contratar Otávio, jogador do Futebol Clube do Porto, a custo zero.

Bruno Gaspar, agenciado pela ProEleven de Carlos Gonçalves, não conta para Rúben Amorim e está a trabalhar com a equipa B do Sporting.