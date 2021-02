Alfredo Quintana continua internado com prognóstico muito reservado, no Hospital de S. João. Têm surgido de todos os lados demonstrações de solidariedade para com o jogador de andebol do Futebol Clube do Porto e da seleção portuguesa.

O atleta, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.