"Se vou sair pelo meu pé? Eu não saio por pé nenhum": Jorge Jesus exalta-se durante conferência de imprensa

Arsenal e Benfica disputam a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa na quinta-feira, em Atenas, um palco neutro, à semelhança do que aconteceu no jogo da primeira mão (1-1), em Roma, face às restrições de viagens impostas pelo Reino Unido.

Na antevisão do jogo à SIC, Jorge Jesus garante que a equipa está confiante para superar o Arsenal e marcar presença nos oitavos de final.

Crise no Benfica

Jorge Jesus afirma que não se demite e que a culpa do que está a acontecer no Benfica não é do treinador, do presidente nem dos jogadores.

No futebol, o Benfica está em quarto lugar do campeonato a 15 pontos do líder Sporting. A direção do Benfica reconhece "empenho" aos futebolistas e a Jorge Jesus na luta pelos objetivos, pelo que lhes reiterou "apoio", enquanto se manifesta solidária contra os "oportunismos, aventureirismos e ambições sem sentido"