Giro de 2021. Simon Yates decide participar após conhecer o percurso

O britânico Simon Yates (BikeExchange) decidiu participar na Volta a Itália em bicicleta de 2021, depois tomar conhecimento do percurso, revelou esta quinta-feira o vencedor da Volta a Espanha de 2018.

"Gosto do percurso do Giro de 2021 e acho que as etapas são interessantes. Como habitualmente, a última semana da prova parece ser muito difícil e, com um número reduzido de quilómetros de contrarrelógio, penso que será nessa fase que a corrida se decidirá", observou Yates.