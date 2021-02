Guarda-redes de andebol Alfredo Quintana continua internado com um prognóstico muito reservado

O guarda-redes de andebol do Futebol Clube do Porto e da Selecção Nacional Alfredo Quintana continua internado no Hospital São João, no Porto, com um prognóstico muito reservado.

A informação foi atualizada esta quarta-feira pelo Futebol Clube do Porto.

Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira num treino. Foi assistido no local pelo INEM, antes de ser transportado para o Hospital de São João, no Porto.

A situação do atleta é delicada, depois de ter estado quase 50 minutos em paragem cardiorrespiratória. Esta situação provocou um edema cerebral.

O jogador nasceu em Cuba. Está no Fubebol Clube do Porto desde 2010 e na seleção desde 2014. Ajudou o FC Porto a conquistar cinco Campeonatos Nacionais, duas Supertaças e uma Taça de Portugal. Esteve também recentemente no mundial do Egipto que colocou Portugal no 10º lugar.

O atleta naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas, tendo, até agora, representado o país em 66 jogos e marcado 10 golos.

Gestos de solidariedade com Alfredo Quintana chegam de todo o lado

Têm surgido de todos os lados demonstrações de solidariedade para com o jogador de andebol do Futebol Clube do Porto e da seleção portuguesa.

O atleta, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.