FC Porto - Sporting. "Leões" chegam ao clássico com 10 pontos de vantagem

Este sábado é dia de clássico no Estádio do Dragão, com o FC Porto a receber o Sporting. As duas equipas estão separadas por dez pontos, com vantagem para a equipa leonina.

O histórico entre os dois emblemas é ligeiramente favorável aos azuis e brancos, mas já foi dominado de forma vincada pelo Sporting, que, no final da década de 70, tinha mais 19 triunfos do que os "dragões" (56 contra 37).

No que respeita ao campeonato, o FC Porto tem mais nove vitórias (68 contra 59), desnível que se deve aos jogos disputados em casa, onde os "dragões" ganharam 48 e perderam apenas 14. O Sporting ainda lidera nos golos (247-242).

João Pinheiro vai dirigir o encontro, depois de ter arbitrado em janeiro o duelo da Taça da Liga entre as duas equipas.