Félix da Costa em 11.º na estreia do Mundial de Fórmula E

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou esta sexta-feira na 11.ª posição na corrida de abertura do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, disputada em Diriyah, na Arábia Saudita.

O piloto luso, campeão em título, partiu da 18.ª posição para uma corrida ganha pelo holandês Nick De Vries (Mercedes), que largou da 'pole position' e liderou todas as 32 voltas da corrida.

O piloto de Cascais terminou a 16,225 segundos do vencedor, sendo o melhor dos DS.

"Foi melhor do que o primeiro dia do ano passado. Não vamos stressar. Há que dizer que todos deram um grande passo em frente, especialmente a Mercedes, está com um carro muito forte, Porsche também, e a Audi. Está muito competitivo. Amanhã [sábado] ainda temos mais uma corrida com este carro, que é o carro do ano passado. Na corrida seguinte já teremos o nosso carro novo e espero dar um salto em frente", disse ainda António Félix da Costa, que não conquistou qualquer ponto.