Tenista Frederico Silva eliminado nos quartos de final no Cazaquistão

O tenista português Frederico Silva foi eliminado esta sexta-feira pelo norte-americano Mackenzie McDonald, em três 'sets', nos quartos de final do Nur-Sultan ATP Challenger 125, que está a decorrer no Cazaquistão.

O esquerdino das Caldas da Rainha, número 184 do 'ranking' ATP, chegou a vencer uma partida, mas acabou por ceder perante o 139.º colocado da hierarquia mundial no 'tie break' do terceiro 'set', com os parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7-3), em duas horas e 21 minutos.

Apurado para a fase seguinte, Mackenzie McDonald, que chegou aos oitavos de final do Open da Austrália e em abril de 2019 foi 57.º classificado mundial, vai discutir com o suíço Henri Laaksonen (134.º ATP) uma vaga na final.

Já Frederico Silva, depois da qualificação inédita para o quadro principal de um torneio do Grand Slam, em Melbourne Park, e dos primeiros quartos de final da temporada, vai permanecer em Nur-Sultan para disputar o torneio de categoria Challenger 125 da próxima semana.