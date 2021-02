Pedro Sousa não recuperou da lesão e desiste do ATP de Buenos Aires

O tenista português Pedro Sousa desistiu do ATP 250 de Buenos Aires, que irá decorrer entre 1 e 7 de março, devido à entorse no pé esquerdo, contraída na primeira ronda do ATP 250 de Córdoba.

O número dois nacional e 108.º colocado ATP liderava o encontro com o argentino Federico Delbonis por 4-3, no primeiro 'set', com ponto de ´break' para dilatar a vantagem (5-3), quando escorregou a meio da jogada e lesionou-se, acabando por ser eliminado, com duplo 6-4.

Depois de torcer o pé, o lisboeta, de 32 anos, foi obrigado a parar uns dias e não conseguiu recuperar a tempo de entrar em jogo no ATP 250 de Buenos Aires, que contará com a presença do também português João Sousa no quadro principal.

"Ainda não estava em condições de jogar. Só hoje voltei ao campo e ainda com limitações. Por isso, não valia a pena competir assim. Vou tentar estar pronto para o ATP 250 de Santiago, na semana seguinte", contou Pedro Sousa à Lusa.

Enquanto o tenista do Club Internacional de Foot-Ball (CIF) retirou-se e o vimaranense João Sousa vai enfrentar um 'qualifier', João Domingues (185.º ATP) vai iniciar hoje a sua participação na fase de qualificação frente ao argentino Tomas Martin Etcheverry (234.º ATP).