Sporting de Braga pode subir ao segundo lugar caso vença na Madeira

O Sporting de Braga pode subir hoje ao segundo lugar da Liga portuguesa de futebol, caso vença em casa do Nacional, aproveitando o empate de sábado entre Fc Porto e Sporting.

Os 'arsenalistas' partem para o jogo com 43 pontos, menos dois do que os 'dragões', que empataram 0-0 na receção ao Sporting, formação que assim manteve o comando e os 10 pontos de avanço para a equipa 'azul e branca' e com a possibilidade de perder apenas um ponto para a equipa que eventualmente venha a ocupar o segundo lugar.

Nos restantes encontros do dia, a luta pela permanência estará em foco, com o Portimonense, 13.º classificado, com 19 pontos, a receber o lanterna-vermelha Marítimo (17 pontos), e o Tondela, no 12.º posto, com 21, a ser anfitrião do Gil vicente, 14.º classificado, com 19.