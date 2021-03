Funeral de Alfredo Quintana realiza-se esta terça-feira em Matosinhos

O funeral de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, vai realizar-se na terça-feira, em Matosinhos, informou esta segunda-feira o clube portuense.

"As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana irão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira. A saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12:00", informou o FC Porto, no sítio oficial na Internet.

Alfredo Quintana morreu na sexta-feira, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Quintana, o eterno número 1 do andebol do FC Porto

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das 'quinas', que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.