Polícia realiza buscas nas instalações do FC Barcelona

A polícia da Catalunha, também conhecida como Mossos d'Esquadra, está hoje a realizar buscas nas instalações do FC Barcelona, no âmbito do BarçaGate.

Os escritórios de Camp Nou foram encerrados para facilitar o trabalho das autoridades.

O caso BarçaGate está ligado a um caso em que o clube catalão terá, alegadamente, contratado a empresa I3 Venture, durante três anos, com a finalidade de denegrir publicamente a imagem de alguns jogadores, ex-jogadores e figuras da oposição.

Três detidos

De acordo com a Cadena SER, a polícia realizou três detenções: Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau e Román Gómez Pontí.