Ex-presidente do FC Barcelona Josep M. Bartomeu sai em liberdade condicional

O antigo presidente do FC Barcelona Josep María Bartomeu e o ex-diretor da presidência Jaume Masferrer passaram a última noite na esquadra, no âmbito da operação por suspeitas de corrupção. Hoje, depois da audiência em tribunal, saíram ambos em liberdade condicional.

De acordo com o jornal espanhol Marca, tanto Josep María Bartomeu como Jaume Masferrer usaram o seu direito de não testemunhar em tribunal. O mesmo já tinha acontecido na segunda-feira, quando recusaram prestar declarações na esquadra.

Caso Barçagate

A menos de uma semana das eleições para os órgãos sociais do clube, o processo “Barçagate” ganhou novos contornos. A meio da manhã desta segunda-feira, os agentes de investigação entraram nas instalações do FC Barcelona e procuraram provas do relacionamento do clube com a empresa externa “i3 Ventures”.

Em comunicado, o Barça garante que colaborou com a justiça e entregou todos os documentos requeridos. Uma das primeiras consequências foi a detenção do presidente demissionário e outros três dirigentes do clube.

A “i3 Ventures” é suspeita de ter sido responsável por denegrir a imagem pública de jogadores da equipa, como Lionel Messi ou Gerard Pique, e ex-treinadores, como Xavi Hernández, Carles Puyol ou Pep Guardiola. Há ainda suspeitas de desacreditação de personalidades ligadas ao Barcelona e de opositores da direção.