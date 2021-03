Sérgio Conceição: "Sporting de Braga é a melhor equipa quando tem bola"

O FC Porto e Sporting Braga discutem esta quarta-feira o acesso à final da Taça de Portugal. O empate a um golo na primeira mão nada decidiu e agora joga-se, no Estádio do Dragão, a última cartada rumo à final do Jamor.

Sérgio Conceição prevê dificuldades depois do empate a um golo, num jogo que ficou marcado pela polémica dentro e fora de campo.

Marcano volta a estar disponível, mas Pepe e Sérgio Oliveira não treinaram devido a problemas fisicos e estão em dúvida para o jogo que dá acesso à final da Taça de Portugal.