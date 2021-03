Covid-19. Bentancur testa positivo e desfalca Juventus no duelo da 'Champions' com FC Porto

O internacional uruguaio Rodrigo Bentancur testou esta quinta-feira positivo para o novo coronavírus e vai desfalcar o Juventus no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, frente ao FC Porto, na terça-feira.

Em comunicado, a campeã italiana, na qual atua o português Cristiano Ronaldo, indica que o médio está "isolado e assintomático", dois dias depois de ter atuado os 90 minutos na vitória da 'Juve' diante do Spezia (3-0), para a 25.ª jornada da Serie A.

A cumprir a quarta temporada na 'vecchia signora', o médio, de 23 anos, leva 33 encontros disputados em 2020/21, sendo um dos jogadores indiscutíveis para o treinador Andrea Pirlo.

O desafio da segunda mão da 'Champions' está marcado para terça-feira, no Estádio da Juventus, em Turim, com os 'azuis e brancos' a partirem em vantagem, depois do triunfo por 2-1 no Estádio do Dragão, no Porto.