Imbula chegou a acordo para assinar com o Portimonense

Giannelli Imbula vai ser reforço do Portimonense.

O médio de 28 anos já chegou ao Algarve para assinar, a custo zero, um contrato de duas temporadas e meia - até junho de 2023. A antigo jogador do Futebol Clube do Porto estava desempregado desde o fim da época passada, depois de terminar contrato com os russos do FK Sochi. Imbula vai ficar com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

A oficialização está prevista para esta quinta-feira, se nada de errado houver com os exames médicos.

O Portimonense tenta agora junto da Liga de Clubes que o médio franco-congolês seja autorizado a jogar ainda esta temporada, uma vez que, o regulamento da liga apenas prevê a inscrição de jogadores desempregados até ao final de Fevereiro.

Recorde.se que Imbulla esteve no FC Porto em 2015, vindo do Marselha a troca de 20 milhões de euros. O jogador vestiu a camisola azul e branca em vinte e um jogos e mais tarde deixou o estádio do dragão para rumar ao Stoke City por 24,25 milhões de euros.