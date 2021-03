Mbemba ausente do treino do FC Porto devido a tendinite no joelho esquerdo

O central do FC Porto Chancel Mbemba, que foi substituído no jogo com o Sporting de Braga, para a Taça de Portugal em futebol, sofreu uma tendinite no joelho esquerdo e esteve esta quinta-feira ausente do treino.

A informação consta do boletim médico do FC Porto e a lesão impediu o jogador de se integrar no treino de preparação para o jogo com o Gil Vicente, marcado para sábado, a partir das 18:00, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

O central congolês, que tinha sido substituído pelo iraniano Medhi Taremi logo aos 23 minutos do jogo de quarta-feira com o Sporting de Braga, das meias-finais da Taça de Portugal, limitou-se a fazer tratamento, enquanto Mbaye, outro 'cliente' do departamento clínico, realizou apenas exercícios de treino condicionado.

Os 'dragões' voltam a treinar na sexta-feira, a partir das 10:30, após o qual se realizará a conferência de imprensa do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, de antevisão da partida com os gilistas.