Pepe com queixas na perna direita e Corona sofre hematoma junto ao olho

O defesa Pepe e o extremo Corona, substituídos no jogo deste sábado do FC Porto com o Gil Vicente, da 22ª jornada da I Liga de futebol, apresentam queixas na perna direita e hematoma junto ao olho direito, respetivamente.

De acordo com o boletim médico do FC Porto, o central internacional português saiu com queixas relacionadas com um "edema na perna direita sofrido anteriormente", enquanto Corona contraiu "um hematoma na região periorbitária direita, resultante de um choque de cabeças".

O FC Porto não se esclareceu se as queixas apresentadas pelos dois jogadores, que levaram à sua substituição ao intervalo do jogo com o Gil Vicente, que o FC Porto venceu por 2-0, em Barcelos, são impeditivas de darem o contributo à equipa na terça-feira, em Turim, frente à Juventus, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O FC Porto venceu por 2-1 no jogo da primeira mão, no Estádio do Dragão, a 'vecchia signora', do avançado português Cristiano Ronaldo, faltando disputar a segunda mão, que irá decorrer em Turim, na terça-feira.